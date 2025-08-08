Güroymak'ta Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Girne Mahallesi'nde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Enver Ebem'den haber alamayan komşuları, daireden kötü kokunun gelmesi nedeniyle yakınlarını bilgilendirdi.

İhbarda bulunulması üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Ebem'i hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ebem'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Binanın alt katında esnaflık yapan Fethullah Sargut, binadan gelen kötü kokular üzerine yakınlarını bilgilendirdiklerini belirterek, "Kardeşi ve amcasının oğlu geldi. Beraber polis ekiplerine haber verdik. Ekipler kapıyı kırıp içeri girdiler şahsın öldüğünü tespit ettiler. Biz de bu şekilde öğrendik." dedi.