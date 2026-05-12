Haberler

Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin yazdığı hikayeler, düzenlenen bir yarışma sonucunda 'Anadolu'nun Kıyısında Hikayeler Kitabı' adıyla kitaplaştırıldı. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğretmenler, bu eserlerin okuma alışkanlıklarını da artıracağını belirtti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde lise öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitap haline getirildi.

Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin hayal güçlerini ve yazma becerilerini ortaya koymak amacıyla hikaye yarışması düzenledi.

Öğrencilerin yazdığı hikayeler, "Anadolu'nun Kıyısında Hikayeler Kitabı" adı altında kitaplaştırıldı.

Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin yazmaya ilgisini artırmak için yarışma düzenlediklerini belirten Güntaç, "Ortaya çıkan eserler bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu hikayeleri kalıcı hale getirmek için kitaplaştırdık." dedi.

Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve hayal güçlerini esere dönüştürmek istediklerini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Serap Uyanık da kitabın öğrenciler ile kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Ranasu Taşkın ise "Yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Başta yapamayacağımı düşündüm ancak sürecin ilerlemesiyle kendime inancım arttı. Bu süreçte bana destek olan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

Oğlunu korurken dehşet saçtı