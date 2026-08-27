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Güroymak'ta Hayvana Çarpma: 4 Yaralı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muş istikametinden Güroymak yönüne giden 03 AEH 224 plakalı hafif ticari araç, D300 kara yolunun Güroymak-Muş çıkışında yoldaki iki büyükbaş hayvana çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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