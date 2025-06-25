Güroymak'ta Dengbej Gecesi Etkinliği Düzenlendi

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde, dengbej geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Dengbej Gecesi' etkinliği büyük ilgi gördü. Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kültürel etkinliklerin ilçenin gelişimi için önemine dikkat çekti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dengbej geleneğini yaşatmak amacıyla "Dengbej Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Şelale Parkı'nda, Güroymak Belediyesince organize edilen etkinlikte dengbejler katılımcılara güzel anlar yaşattı.

İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, dengbejliğin önemine değindi.

İlçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirten Mutlu, "İnşallah bundan sonra da benzer programlarla ilçemizin kültürel hayatını canlandıracağız. Güroymak yalnızca altyapı eksiklikleriyle değil, kültürel etkinlikler açısından da geri planda kaldı. Artık bu tür organizasyonlarla ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. Medreseye ve Güroymak'ın ruhuna uygun farklı etkinlikler de yapacağız. Yazarlar ve çizerlerle de halkımızı buluşturacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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