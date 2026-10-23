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Güroymak Kaymakamı Aykaç, Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe'de inceleme yaptı

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Güroymak Kaymakamı Aykaç, Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe'de inceleme yaptı
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Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe'deki tarihi alanlarda inceleme yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Yapı Kitabeleri Projesi kapsamındaki incelemelere Batman Üniversitesi akademisyenleri de katıldı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, ilçedeki Kalender Baba Kümbeti'nde ve Erentepe mevkisindeki tarihi alanlarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Yapı Kitabeleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, tarihi eserlerin mevcut durumu değerlendirildi.

Aykaç, eserlerin korunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

Batman Üniversitesinden akademisyenlerin de katıldığı incelemelerde, ilçenin tarihi değerlerinin bilimsel çalışmalarla araştırılması ve korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İncelemelere Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref İnal, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile Batman Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hazal Ceylan Öztürker Demir ve Dr. Öğr. Üyesi M. Erşet Tokat katıldı.

Kaynak: AA
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