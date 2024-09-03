Iğdır'da Gürcistan Plakalı Otobüs Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Iğdır'da, Gürcistan plakalı bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Nahcivan-Iğdır kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otobüs, kontrolden çıkarak takla attı. Otobüste bulunan 62 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ile 46 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimoğlu yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
IĞDIR'da Gürcistan plakalı otobüsün şarampole devrilip, takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Nahcivan- Iğdır kara yolunun Taşburun köyü mevkisinde meydan geldi. İran'dan yola çıkıp, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmekte olan, sürücüsü henüz tespit edilemeyen GS 922 SS Gürcistan plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 1'i sürücü 3 kişinin bulunduğu otobüs, taklalar atarak sürüklendi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev (62) ile Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimoğlu (46), araçta sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde birçok kırık oluşan yaralılar, tedaviye alındı. Üzerinde Azerbaycanlı şehitlerin fotoğrafının bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber - Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,
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