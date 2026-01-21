Haberler

Buzda kayan TIR, makas attı; Türkiye-Gürcistan kara yolu trafiğe kapandı

Buzda kayan TIR, makas attı; Türkiye-Gürcistan kara yolu trafiğe kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Gürcistan'ı bağlayan kara yolunda meydana gelen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kayan bir TIR'ın yolu kapatması sonucu birçok araç mahsur kaldı.

TÜRKİYE ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayan TIR'ın makas atması sonucu kara yolu trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu; vatandaşlar mahsur kaldı.

Türkiye'yi Gürcistan'ı birbirine bağlayan yolun Kars Yolboyu köyü mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara yolunda kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yolu kapatması sonucu ulaşım tamamen durdu. Aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı.

KAPALI YOLLAR TEK TEK AÇILIYOR

TIR yoldan kaldırılırken, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalanlara Karayolları, jandarma ve polis ekipleri yardım etti. Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir bir açıyor. Yolu kapalı olan 382 köyden 334'üne ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 48 köyde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı

Atatürk'ün tümeniyle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip