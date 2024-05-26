- Gürcistan'ı sel vurdu

TİFLİS - Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinden başlayan şiddetli yağışın yol açtığı selde dükkanları su bastı, köprüler çöktü.

Gürcistan'ı sel vurdu. Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından ciddi hasarlar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Marneuli kentinde Algeti nehrinin taşması sonucu yüzlerce mağazanın yer aldığı çarşıyı su bastı. Çarşı esnafı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, zararın en az 3 milyon lari (35 milyon TL) olduğunu söyledi. Nehrin taşmasının ardından onlarca kişi evlerinde mahsur kaldı. Kvemo Kartli genelinde elektrikler kesildi.

Selin vurduğu bir başka kent Bolnisi'de de köyleri şehir merkezine bağlayan köprüler çöktü, tarlalar ise büyük hasar gördü.