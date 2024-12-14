Gürcistan'da restoran yatakhanesinde 12 kişinin cesedi bulundu

Gürcistan'ın Kazbegi belediyesine bağlı Gudauri kayak merkezinde faaliyet gösteren bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gudauri'deki bir Hint restoranına ait yatakhanede 12 kişinin cansız bedeninin polis tarafından bulunduğu belirtildi.

ÖLENLERDEN 11'İ YABANCI UYRUKLU

Açıklamada, ilk araştırmalara göre cesetlerde travmatik herhangi bir bulguya rastlanmadığı, ölenlerden 11'nin yabancı, birinin ise Gürcistan vatandaşı olduğu aktarıldı. Restoranda dün yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yatakhaneye konulduğu düşünülen bir jeneratörün kaza sonucu ölümlere yol açtığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.