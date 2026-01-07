Gürcistan'da Noel kapsamında düzenlenen geleneksel 'Alilo' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Gürcistan'da 7 Ocak'ta kutlanan Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı kapsamında başkent Tiflis'te gerçekleşen geleneksel "Alilo" yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Gürcistan'daki Ortodoks Hristiyanlar, bugün kutlanan Noel Bayramı kapsamında başkent Tiflis olmak üzere tüm şehirlerde "Alilo" olarak adlandırılan Noel yürüyüşünü yaptı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, milletvekilleri, belediye yetkilileri, başkentte bulunan çok sayıda kişi öğlen saatlerinde Tiflis'teki Birinci Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Yürüyüş başlamadan önce meydanda toplananlar, daha sonra ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak üzere hediyeler, yemek, kıyafet gibi farklı eşyaları Alilo için kurulan çadıra getirerek kilisenin temsilcilerine teslim etti.

Bayram yürüyüşü dolayısıyla trafiğe kapatılan ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokak ve caddelerdeki turistler, Alilo etkinliğini büyük merakla izledi.

Sameba Katedrali'ne kadar yaklaşık 4 kilometrelik bir yol üzerinde Alilo yürüyüşünü yapan binlerce kişi, yol boyunca bayram ilahileri söyledi.

Ortodoks Hristiyanların bugün Gürcistan'da kutladığı Noel Bayramı vesilesiyle geleneksel Gürcü kıyafetleri giyen katılımcılar, yaklaşık 3 saat yürüdükten sonra Sameba Katedrali'ne geldi.

Alilo kapsamında ülke genelinde toplanan yardımlar, daha sonra ihtiyaç sahibi aileler ve ilgili kurumlara dağıtılacak.