Tiflis'te Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı töreni düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Büyükelçi Ali Kaan Orbay, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Orbay, Türk milletinin 109 yıl önce Çanakkale'de işgal kuvvetlerine karşı kazandığı zaferle tüm dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini ifade etti.

Orbay, "Türk milletinin ' Çanakkale geçilmez' dedirten bu azim, kararlılık ve cesaretiyle şekillenen birlik ruhu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla taçlandı." dedi.

İstiklal mücadelesinin önemli kahramanlarından birinin de İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirten Orbay, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiirin Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda her kıtası ayakta alkışlanarak İstiklal Marşı olarak resmen kabul edildiğini hatırlattı.

Başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Orbay, dünyanın dört bir köşesinde vazifeleri başında şehit düşen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensuplarının aziz hatıralarını da hürmetle yad ettiklerini kaydetti.

Anma programı kapsamında Türkçe Kurs Merkezi öğretmeni Alparslan Taşdemir "Mehmet Akif Ne Söyler?" konulu bir konuşma yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Ülke Temsilcisi Ali Sedat Aslan ise "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri okudu. TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nın öğrencileri Ana Abuladze ve Eymen Deriş de Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Törende ayrıca Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ve Müşavirlik Sekreteri Aslan Beridze tarafından tüm şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.