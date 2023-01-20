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Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan zanlı 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

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Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan zanlı 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 yaşındaki saldırganın, yaşadığı apartmanın balkonundan silahla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, olayda 4 sivil ile bir polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın intihar ettiği bildirildi

Güvenlik güçlerinin saldırganın evine operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, zanlının polisler gelmeden intihar ettiği belirtildi.

Olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, sivillere ve polise ateş açan saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti.

Saldırganın evinde ölü bulunduğunu dile getiren Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı. Bu personelimiz tarafından görüldü." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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