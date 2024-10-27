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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Seçimleri Tanımıyor

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede yapılan genel seçimleri 'hileli' ve 'Rusya tarzı' olarak nitelendirerek tanımadığını açıkladı. İktidar partisi Gürcü Hayali'nin zaferinin ardından muhalefet, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Seçimleri tanımıyorum"

TİFLİS - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan genel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir" dedi.

Gürcistan'da dün düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 53,9 oranında oyla kazanmasının ardından tepkiler devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Öncelikle Gürcistan'ın Avrupa geleceğine oy veren tüm seçmenlere büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Siz çok fazlaydınız, bu seçimleri kazandınız ve kimsenin Avrupa geleceğimizi elimizden almaya hakkı yoktur. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi. Teknoloji, hileyi gizlemek için kullanıldı. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Rusya tarzı seçimler yapıldı. Birçok şey araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

Halkı başkent Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde düzenlenecek mitinge davet eden Zurabişvili, "Sizleri yarın akşam saat 19.00'da Rustaveli Caddesi'ne davet etmek istiyoruz. Dünyanın önünde bu seçimleri tanımadığımızı birlikte ilan edelim. Demokratik seçimlerin yapılması hakkından vazgeçmeyeceğiz. Bu sembolik bir yürüyüş olacak, hepimiz birlikte" dedi.

Gürcistan'da dün ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonunun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazandı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya dört muhalefet partisi daha girdi. Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlerin "sahteleştirildiğini" ve parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Seçimleri Tanımıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Güncel

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