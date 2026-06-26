Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Gürcüce dil kursuna katılanlara sertifikalarını verdi

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Gürcüce dil kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını takdim etti.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Gürcüce dil kursunu tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni ve kültür programı düzenlendi.

Programa Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, İzmir Gürcü Dostluk Derneği Başkanı İlker Yıldız, Gürcüce dil eğitmeni Ketevan Gobechia ile kursiyet ve kurs öğreticileri katıldı.

Kursiyerlerle sohbet eden Büyükelçi Kalandia, İzmir'de Gürcü kültürünün yaşatılıp tanıtılmasında ve iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Daha sonra dil kursunu başarıyla bitiren 117 kursiyere Kalandia tarafından sertifikaları takdim edildi.

Törenin ardından İzmir Gürcü Dostluk Derneği tarafından hazırlanan programda Gürcistan yöresel halk dansları gösterisi yapıldı, hazırlanan yöresel yiyecekler ziyaretçilere ikram edildi.