Gürcistan'ın milli günü Ankara'da kutlandı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Gürcistan Bağımsızlık Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın yanı sıra ülkelerin diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Gürcistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Ceyhan, burada yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın milli gününü kutlayarak, "Yakın komşumuz ve stratejik ortağımız olan Gürcistan'la mükemmel seviyede devam eden ilişkilerimizin her geçen gün daha da geliştiğini büyük bir gururla müşahede ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin ekonomi, ticaret, eğitim, sağlık, turizm, ulaştırma, enerji ve savunma sanayisi gibi birçok alanı kapsadığını dile getiren Ceyhan, iki ülke arasında hız kesmeden devam eden üst düzey temas ve ziyaretlerin güçlü işbirliğinin önemli bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Ceyhan, 2008'de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye'nin Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı konumuna geldiğine dikkati çekerek, 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"Doğu ile batı arasında bir köprü konumunda bulunan ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği, Türkiye ve Gürcistan'ın yanı sıra bölgemiz ve ötesinin de ortak kalkınmasına fayda sağlamaktadır" diyen Ceyhan, terörle ve organize suçla mücadele alanlarında işbirliğinin güçlenerek sürmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Büyükelçi Kalandia da Gürcistan'ın bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri anarak, ülkesinin barışın kıymetini derinden hissettiğini söyledi.

"Türkiye'nin, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası alanda verdiği güçlü destek, Gürcistan tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır" ifadesini kullanan Kalandia, iki ülke arasında karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak bölgesel çıkarlara dayanan stratejik ortaklık bulunduğuna işaret etti.

Kalandia, hızla değişen küresel ortamda tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılmasının ve bağlantısallığın güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'a ilişkin tanıtım filminin gösterildiği resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.