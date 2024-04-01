Gürçeşme Belde Belediye Başkanlığı Seçimlerini AK Parti Adayı Mehmet Çorak Kazandı
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Çorak kazandı.
Niksar İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanağına göre 1604 seçmenin oy kullandığı beldede AK Parti'nin adayı Çorak 787, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şevket Yücel ise 591 oy aldı.
Çorak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi.