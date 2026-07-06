Haberler

İran'dan gelen aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

İran'dan gelen aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan gelen bir aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Araç ve uyuşturucuya el konulurken soruşturma başlatıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı. X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi. Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi