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Günlerdir aşırı sıcakların yaşandığı Yunanistan'a şiddetli yağışlar ve rüzgarlar geldi

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Günlerdir aşırı sıcaklara maruz kalan Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlar etkili oldu.

Günlerdir aşırı sıcaklara maruz kalan Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlar etkili oldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 19 Temmuz'dan bu yana 4 gün boyunca etkili olan aşırı sıcakların ardından bugün ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlar hakim oldu.

Bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı görüldü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan meteorolog Nikoleta Ziakopulu, gün içinde karaya ve denize yaklaşık 100 bin yıldırımın düştüğünü aktardı.

Şiddetli yağışlar, Atina'da da etkili olurken, başkentteki Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda piste yıldırım düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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