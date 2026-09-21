Güngören'de otomobil park halindeki taksiye çarpıp takla attı, kaza kameraya yansıdı

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GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye çarptı, ardından refüje çıkarak takla attı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MYG 575 plakalı otomobil önce park halindeki taksiye çarptı, ardından refüje çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi, alırken, caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce park halindeki taksiye çarptığı, ardından refüje çıkarak takla attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı