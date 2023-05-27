Güngören'de otomobil iş yerine girdi: 1 kişi yaralandı
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Güngören'deki bir iş yerine giren otomobil, çay molasındaki 3 kişiye çarptıktan sonra hızla geri çıkarak kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 25 Mayıs Perşembe Günü saat 13.20 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Uğur O. yönetimindeki 34 AHA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokaktaki bir iş yerine girerek moladaki 3 kişiye çarptı. Kazada, 1 kişi yaralanırken, sürücü otomobille hızla geri çıkarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
"ÇAY PAYDOSUNDAYDILAR"Kazayı gören Ahmet Özay, "Oturduğumuz sırada bir araç içeriye daldı. İçerde çay paydosunda olan arkadaşlara çarptı. Sonra geri geri geldi kaçtı. Bizde ne olduğunu anlayamadık. Büyük ihtimalle kontrolünü kaybetti" dedi.
Görüntü dökümü:--------------Kaza anı güvenlik kamerası-Ahmet Özay Röp-Genel görüntü olay yerinden- İstanbul