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Güngören'de boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye erleri zorlandı

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Güngören'de boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye erleri zorlandı
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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında saat 21.15 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında balkonda kalan bazı itfaiye erleri zor durumda kalırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sırasında balkondaki itfaiye erleri, zor durumda kaldı.

Yangın saat 21.15 sıralarında Merkez Mahallesi İrfan Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevleri gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERLERİ ZOR DURUMDA KALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin yükseldiği sırada balkonda kalan bazı itfaiye erleri, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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