Güngören'de bir binanın yıkımı nedeniyle tramvay seferleri durduruldu

Özcan KILIÇ İSTANBUL, GÜNGÖREN'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi.