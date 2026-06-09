Haberler

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç'nin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık için 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Duruşmada, sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi.

Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Guendouzi için karar çıktı!
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi

Memleketine gelen gurbetçinin ölümündeki gizem yıllar sonra çözüldü
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın

Çocuklarına bu isimlerden birini verenlere 4 çeyrek altın
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız

Vücutları ay-yıldızla kaplandı! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti

Eski eşine ve kızına kezzapla saldırdı! Biri öldü, diğeri ağır yaralı