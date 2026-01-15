Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Merter Mahallesi'nde bir restoranda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Restorandan dışarı çıkan gruptakiler arasındaki tartışma, sokakta kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada E.Ç. (15), Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakla yaraladı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin yaptığı çalışmada, birbirlerini daha önce tanımayan E.Ç. ile Atlas Çağlayan'ın "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.