Güngören'de Arızalı Araç Kontrolü Sırasında Bekçi Sıkıştı

GÜNGÖREN'de arıza yapan otomobilini kontrol ederken geri manevra yapan kamyonet ile arızalı araç arasına sıkışan bekçi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bir sokakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi sokakta 34 PT 1135 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının arızalandığını fark etti. Bekçi, aracını hemen yolun sağına çekti ve aracın kaputunu açarak arızayı bulmaya çalıştı. O sırada park halinde olan kamyonet şoförü geri manevra yapınca otomobil sürücüsü kamyonet ile arızalı araç arasında sıkıştı. Çevredekilerin uyarıları üzerine kamyonet şoförü aracı ileriye aldı ve bekçi bulunduğu yerden kurtuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi ambulansla hastaneye sevk edilirken kamyonet şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arızalan aracının kaputunu açarak kontrol eden sürücünün geri manevra yapan kamyonet ile kendi aracı arasında sıkıştığı görülüyor.

Olayı gören Nuri Hızal, "Beyaz araçta mazot kaçağı vardı. Şuraya yanaştı aracını kontrol etmek için. Kamyonet geri gelince adam arada sıkıştı. Adam çok bağırdı. Hemen müdahale ettik. Belinde sıkıntı vardı. Ambulans gelip hastaneye götürdü" dedi. .