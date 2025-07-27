Güngören'de 17 Yıl Önceki Terör Saldırısı Anıldı

Güngören'de 17 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi törenle anıldı.

Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde, Güngören Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi.

Programa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, bazı partilerin ilçe temsilcileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hayatını kaybedenler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yüksel, programda yaptığı konuşmada, 27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören'de yaşanan ve milletin yüreğine ateş düşüren menfur saldırının yıl dönümü için toplandıklarını söyledi.

Saldırı esnasında orada bulunan vatandaşların hepsinin sivil olduğunu, kiminin işten döndüğünü, kiminin ekmek almak, kiminin ise parkta oyun oynamak için dışarı da olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırı, terörün karanlık yüzünü o gün bir kez daha bizlere göstermişti. O akşam hayatını kaybeden bu masum kardeşlerimizin tek suçu belki de burada olmaktı ve her birimiz burada olabilirdik. Şuna inanıyorum ki biz millet olarak ne kadar büyük acılar yaşamış olsak da bu topraklarda teröre boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Türk bayrağı Allah'ın izniyle hiçbir zaman inmedi, inmeyecek. Ezanlarımız da susmadı, susmayacak. Vatanımız bölünmedi, hiçbir zaman bölünmeyecek. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz."

Millet olarak her türlü saldırıya karşıya birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini aktaran Yüksel, "İster şehirde, ister dağda, ister milletimizin birliğine kasteden her saldırı karşısında Allah'ın izniyle dimdik durmaya, birlik beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin hedefi Allah'ın izniyle terörsüz bir Türkiye'dir. Bu hedef sadece tabii ki güvenlik politikası değil, aynı zamanda bir toplumsal iradedir. Barış içinde yaşayan, farklılıklarıyla zenginleşen, huzura ve adalete dayalı bir Türkiye inşallah hepimizin hayalidir." diye konuştu.

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise 27 Temmuz 2008'de 5'i çocuk, biri hamile olmak üzere toplamda 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırıda 154 kişinin gazi olduğunu kaydeden Küçük, "Türkiye, Anadolu coğrafyasında çok önemli ve dünyanın da göz bebeği bir yerde. Bunun maalesef bedeli oluyor. Herkesin göz diktiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu coğrafyası öyle bir yer ki üzerinde yaşayanların güçlü olmak zorunda olduğu, zayıflara asla yer olmayan bir coğrafya. Anadolu güçlülerin gücüne güç katıyor ama zayıfları hemen bertaraf ediyor. Bizim o yüzden birlik olmamız, kardeş olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Anma programının ardından anıta karanfiller bırakıldı.

17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki patlamada biri hamile 17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.