(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Medyanın bağımsızlığına yönelik müdahaleler, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ve toplumun gerçeklere ulaşma hakkını zedeleme riski taşımaktadır. Bir ülkede basın kuruluşlarının özgürce yayın yapabilmesi, iktidarı, muhalefeti ve tüm kamu gücünü denetleyebilmesi demokrasinin temel koşullarındandır" denildi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona tepki gösterildi.

Basın kuruluşlarının faaliyetlerini doğrudan etkileyen müdahalelerin, yalnızca ilgili medya kuruluşunu ve çalışanlarını değil, toplumun haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü de yakından ilgilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya kuruluşlarının yayın politikaları ve gazetecilerin mesleki faaliyetleri üzerindeki baskı ihtimali, demokratik toplumun temel değerleriyle bağdaşmaz. Hiçbir medya kuruluşunun ve gazetecinin baskı, tehdit veya sindirme kaygısıyla mesleğini yapmak zorunda bırakılması kabul edilemez. Hukuki süreçlerin varlığı, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin mesleki güvencelerinin göz ardı edilmesine gerekçe oluşturmamalıdır. Sürecin tüm aşamalarının şeffaf yürütülmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Sözcü TV çalışanlarının mesleki faaliyetlerini özgürce sürdürebilmeleri sağlanmalıdır."

"GAZETECİLİK BASKI VE MÜDAHALELERLE SINIRLANDIRILMAMALIDIR"

Medyanın bağımsızlığına yönelik müdahalelerin, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ve toplumun gerçeklere ulaşma hakkını zedeleme riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bir ülkede basın kuruluşlarının özgürce yayın yapabilmesi, iktidarı, muhalefeti ve tüm kamu gücünü denetleyebilmesi demokrasinin temel koşullarındandır. Eleştirel habercilik bir tehdit değil, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak yaşananları izliyor; gazetecilerin çalışma özgürlüğünün, medya kuruluşlarının editoryal bağımsızlığının ve halkın haber alma hakkının korunmasını talep ediyoruz. Gazetecilik baskı ve müdahalelerle sınırlandırılmamalıdır. Basın özgürlüğüne yönelik her türlü baskının karşısında durmaya, meslektaşlarımızın ve doğru gazeteciliğin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA