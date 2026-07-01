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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar park, havuz ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa'da 44 derece ölçülürken, uzmanlar günde 2,5 litre su tüketilmesi uyarısında bulundu.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 44 dereceyi gösterirken vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki işlek mekanlarda sakinlik gözlendi.

Haliliye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Mehmet Kaplan, artan sıcaklıkların vücudun su ihtiyacını artırdığını belirtti.

Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketilmesi önerisinde bulunan Kaplan, günde 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep

Hava sıcaklığının zaman zaman 36 derece ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

İşletme sahibi Barış Bulut, AA muhabirine, bugün havanın ayrı bir sıcak olduğunu belirterek, "Kent merkezine göre burası biraz daha serin. Aileler buraya gelip havuzlarda serinlemeye çalışıyor. Herkesi bekliyoruz. Vatandaşlarımız da buraya gelince daha mutlu oluyor. Şehir merkezi çok sıcak. Göl kenarı olduğu için burası biraz daha serin." dedi.

Mert Keser, hava çok sıcak olduğu için arkadaşlarıyla birlikte havuza gelip serinlemeye çalıştıklarını belirterek, "Burada yüzüyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Hava çok sıcak." diye konuştu.

Muhammed Şahin ise havuza gelip serinlemeye çalıştığını ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kilis

Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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