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Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'da beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Bugün birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Güneydoğu Anadolu'da beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini, bu sebeple oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını kaydeden MGM, rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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