Güney Sudan'da Silahlı Saldırı: En Az 169 Ölü, 68 Yaralı

JUBA, 3 Mart (Xinhua) -- Güney Sudan'ın Ruweng İdari Bölgesi'ne bağlı Abiemnom ilçesinde silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda en az 169 kişi hayatını kaybederken, 68'den fazla kişi de yaralandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Bakanı Ateny Wek Ateny pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleşen saldırıda sivillerin ve kolluk kuvvetleri mensuplarının da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ateny, saldırının ardından Awarpiny İlçe Komiseri ile Abiemnom İlçesi İcra Direktörü'nün öldüğünün doğrulandığını ifade ederek, 169'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğine ve 68'den fazla kişinin yaralandığına ilişkin raporlar aldıklarını söyledi.

Açıklamada, "Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti, masum vatandaşlara ve kamu görevlilerine yönelik bu alçakça ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler barışı, istikrarı ve uzlaşı ile ulusal birliğe yönelik devam eden çabaları baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi.

