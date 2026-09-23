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Güney Sudan'da Kiir, seçimler öncesi geçiş hükümetini feshedip geçici bakanlar atadı

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Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 22 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Ulusal Birlik Geçiş Hükümetini feshetti. Devlet işlerinin yürütülmesi için geçici bakanlar, 10 eyalete geçici valiler ve 3 idari bölgeye geçici yöneticiler atandı.

JUBA/ Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 22 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Ulusal Birlik Geçiş Hükümetini feshettiği bildirildi.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Kiir'in imzaladığı kararnameler, devlet televizyonu Güney Sudan Yayın Kurumu (SSBC) aracılığıyla duyuruldu.

Kiir'in kararnameleriyle hükümetin feshedilmesinin ardından devlet işlerinin yürütülmesi amacıyla geçici bakanlar atandı.

Bu kapsamda, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına Cecilia Adut Manyok, Maliye ve Planlama Bakanlığına Athian Diing Athian, Barış İnşası Bakanlığına Stephen Par Kuol, Doğu Afrika Topluluğu İşleri Bakanlığına Michael Makuei Lueth, İçişleri Bakanlığına Rizik Zakaria Hassan, Enformasyon ve İletişim Bakanlığına Ateny Wek Ateny ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına Obote Mamur Mete geçici olarak getirildi.???????

Kiir ayrıca ülkenin 10 eyaletine geçici valiler, 3 idari bölgesine de geçici yöneticiler atadı.

Kararın, geçiş hükümetinin görev süresinin sona ermesiyle oluşabilecek anayasal boşluğun önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Ülkedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla taraflar arasında 2018'de imzalanan barış anlaşması, geçiş hükümetinin görev süresinin seçimlerden 3 ay önce sona ermesini öngörüyor.

Güney Sudan'da bağımsızlıktan sonraki ilk genel seçimlerin 22 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Güney Sudan'daki geçiş süreci

2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yeniden Canlandırılmış Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti, 2018'de imzalanan Yeniden Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın ardından 22 Şubat 2020'de kurulmuştu.

Taraflar, Eylül 2024'te geçiş sürecini 24 ay uzatma ve seçimleri Aralık 2026'ya erteleme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA
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