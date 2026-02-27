Haberler

BM, Güney Sudan'da sadece son 2 ayda 250 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Güney Sudan'da devam eden çatışmalar ve siyasi kriz sebebiyle son 2 ayda 250 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 10 milyona ulaştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, çatışmalar ve siyasi krizin yaşandığı Güney Sudan'da sadece son 2 ayda 250 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Daniels, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Güney Sudan'da barış ve diyaloğa acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Daniels, ev sahibi toplulukların ve hükümetin mültecileri ve geri dönenleri karşılama konusunda büyük cömertlik gösterdiğini kaydetti.

Ugochi Daniels, çatışmaların sürdüğü ülkedeki krizin çözülmesi için siyasal alanda ilerleme kaydedilmemesi halinde insani ihtiyaçların artmaya devam edeceğini söyleyerek "Sadece son 2 ayda 250 binden fazla kişi yerinden edildi. Ancak bu gelişen acil durum uluslararası alanda çok az ilgi gördü." dedi.

Güney Sudan'ın, dünyada yerinden edilmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ettiğini söyleyen Daniels, ülkede yaklaşık 10 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve 2,3 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu hatırlattı.

Daniels, "Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve hükümet tarafından yürütülen ortak sınır izleme mekanizması, Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana Güney Sudan'a geçen 1,3 milyondan fazla insanı takip etti. Bunların çoğu şiddetten kaçan Güney Sudanlı geri dönenlerdi." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusu'nun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı