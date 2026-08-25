BM Devriyesine Saldırı: 2 Barış Gücü Askeri Şehit Oldu

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu (UNMISS) devriyesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 Etiyopyalı barış gücü askeri hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

UNMISS'ten yapılan açıklamaya göre, Jonglei eyaletinde görev yapan UNMISS askerleri, 24 Ağustos'ta Pajut bölgesine doğru ilerledikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda, 2 barış gücü askeri hayatını kaybetti, 3 barış gücü askeri, 2 Güney Sudan polisi ve 2 UNMISS sivil çalışanı yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 barış gücü askerinin Etiyopyalı olduğu, yaralanan 7 askerden 3'ünün de Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı.

UNMISS, saldırının ardından bölgenin güvenliğinin sağlanması ve yaralılara müdahale edilmesi amacıyla hızlı müdahale gücünün bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Saldırıya tepki

Etiyopya'nın BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınayarak, barış gücü personeline yönelik saldırıların uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

Güney Sudan'da 2018'de imzalanan barış anlaşmasına rağmen ülkenin bazı bölgelerinde silahlı çatışmalar ve toplumlar arası şiddet olayları devam ediyor. Jonglei eyaleti de son dönemde güvenlik sorunlarının öne çıktığı bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA