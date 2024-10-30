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Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Mutaf'ı kabul etti

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Mutaf'ı kabul etti
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Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf'ı kabul etti.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf'ı kabul etti.

Mayardit, Güney Sudan'da görev süresi sona eren Büyükelçi Mutaf'ı başkent Juba'daki Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Türkiye'nin ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Mayardit, Güney Sudan'a dost bir ülke olarak gördükleri Türkiye'nin yardımlarının bundan sonra da devam edeceğine dair inancının tam olduğunu söyledi.

Mayardit, 2025 Antalya Diplomasi Forumu'na katılmayı öngördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikalar sayesinde Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Büyükelçi Mutaf da Mayardit'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti.

Mutaf, dört yıla yakın görev süresi boyunca Türkiye'nin; Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi yardım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdiği insani yardımlar, kapasite artışı ve barış süreci kapsamındaki desteği konusunda Mayardit'e bilgi verdi.

Türkiye'nin Güney Sudan'la yakın ve samimi ilişkileri olduğunu aktaran Mutaf, Türkiye'nin yardımlarının ve barış sürecine olan desteğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel

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