Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferler iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.