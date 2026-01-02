Haberler

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güncelleme:
Güney Marmara'daki kötü hava koşulları nedeniyle 3 Ocak Cumartesi günü bazı feribot seferleri iptal edilirken, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferler iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
