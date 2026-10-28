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Güney Kore yerli Deniz Taarruz Helikopteri MAH'ın geliştirmesini tamamladı

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Güney Kore, yerli Deniz Taarruz Helikopteri MAH'ın geliştirme sürecini tamamladığını duyurdu. Uçuşa elverişlilik sertifikası alan ve muharebe uygunluk değerlendirmesinden geçen MAH'ın 2027'den itibaren yaklaşık 20 adet üretilmesi planlanıyor.

Güney Kore, çeşitli silah sistemleriyle donatılmış yerli Deniz Taarruz Helikopteri (MAH) geliştirme sürecini tamamladığını bildirdi.

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresinin (DAPA) açıklamasına dayandırdığı habere göre, yerli üretim MAH geliştirme süreci nihayete erdi.

Uçuşa elverişlilik sertifikasını alan ve muharebe uygunluk değerlendirmesinden geçen MAH, gerçek mühimmatlı atış testlerini de başarıyla tamamladı.

Çeşitli silah sistemleriyle donatılmış MAH, düşman helikopterleri ve insansız hava araçlarından (İHA) gelebilecek saldırılara karşı koyabilecek.

MAH hizmete girdiğinde deniz piyadelerinin amfibi harekat kapasitelerini hem karada hem havada güçlendirebilecek.

2027'den itibaren yaklaşık 20 adet MAH'ın üretimine başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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