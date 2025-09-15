Haberler

Güney Kore ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı. Görüşmede, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılanma süreci üzerine değerlendirilmeler yapıldığı belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Cho ve Sybiha'nın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Cho ve Ukraynalı mevkidaşı Sybiha'nın, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel durumu ele aldığı aktarıldı.

Cho'nun Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, Güney Kore'nin savaş sonrası yeniden yapılanmayı desteklemenin yollarını değerlendireceği belirtildi.

Açıklamada, Sybiha'nın Güney Kore'nin Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
