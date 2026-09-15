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Güney Kore ve Kazakistan 13 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı

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Güney Kore ve Kazakistan, enerji, bilim ve teknoloji gibi alanlarda 13 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı.

Güney Kore ve Kazakistan, enerji, bilim ve teknoloji gibi alanlarda 13 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı.

The Korea Times gazetesinin haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptları arasında, ikili ilişkilerin stratejik ortaklığa yükseltilmesi, petrol, nükleer enerji, bilim ve teknoloji konuları yer aldı.

Lee, Kazakistan'ın enerji ve kaynaklar açısından zengin olduğunu ve gelişmiş endüstrilerde büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, bu ülkenin, Güney Kore'nin ekonomik güvenliği için önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Tokayev de iki ülkeyi "stratejik ortaklar" olarak niteleyerek, ikili ilişkilerin daha önce hiç görülmemiş bir hızla geliştiği yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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