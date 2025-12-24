Güney Kore ve ABD'den nükleer enerjili denizaltılarda işbirliği için anlaşma kararı

Güney Kore ve ABD, nükleer enerjili denizaltılarda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapma konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için iki ülke arasında çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini kaydetti.

Tarafların, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ABD Başkanı Donald Trump ile ekimde yaptığı zirve toplantısının ardından kasım ayında yayımlanan ortak bilgi notunda yer alan güvenlik anlaşmaları konusunda "pratik ve derinlemesine istişareler" gerçekleştirdiğini belirten Wi, "Nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine ilişkin bağımsız anlaşmanın gerekli olduğu konusunda görüş birliğine vardık ve görüşmeleri ilerletme konusunda anlaştık." dedi.

Wi, ülkesinin bu tür transferleri onaylamasına olanak tanıyan nükleer enerjili denizaltılarla ilgili bağımsız bir anlaşma ile ABD Atom Enerjisi Yasası'nın 91. maddesinden bir istisna veya muafiyet beklediğini dile getirdi.

Uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi konusundaki görüşmeler sırasında ülkesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ettiğini vurgulayan Wi, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltılara yakıt sağlamak için yüzde 20'nin altında düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum temin etmeyi planladığını aktardı.

Wi, uranyum tedarikini "stratejik işbirliği" gerektiren bir konu olarak nitelendirerek, iki ülkenin bu konuda da görüşmeleri hızla ilerletmek üzere anlaşmaya vardığını sözlerine ekledi.

Wi, 16-17 Aralık'ta, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile görüşmeler yapmıştı.