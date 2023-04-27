Güney Kore ve ABD liderlerinin görüşmesinde Ukrayna'ya askeri yardıma değinilmedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya askeri yardım konusunun doğrudan ele alınmadığı bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya askeri yardım konusunun doğrudan ele alınmadığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, adı açıklanmayan Güney Koreli yetkili, Biden'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gelen Yoon'dan Ukrayna'ya özellikle de silah konusunda destek olmasını isteyebileceğine dair iddialara açıklık getirdi.

Yetkili, Ukrayna konusunun çok kısaca ele alındığını söyledi.

Ukrayna'da savaş koşullarını gözlemlerken insani yardım, finansal katkı ve sivil desteğin nasıl artırılabileceğini konuştuklarını kaydeden yetkili, Güney Kore'nin ABD ile işbirliğinde Ukrayna'nın yeniden inşasına dair görüşmelerde yer alabileceğini belirtti.

Yetkili, "Bunun dışında doğrudan askeri yardım görüşülmedi." dedi.

6 günlük ABD ziyaretine 25 Nisan'da başlayan Yoon, dün Biden ile Oval Ofis'te görüşmüştü.