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Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors İHH Adıyaman Şubesini Ziyaret Etti

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Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi, İHH Adıyaman Şubesini ziyaret etti. Şube başkanı Mücahit Tekin ile görüşen ekip, depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman Şubesi'ni ziyaret etti.

Derneğin Turgut Reis Mahallesi'ndeki şubesine gelen heyet, burada şube başkanı Mücahit Tekin ile bir süre görüştü.

Tekin, Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremlerde kente birçok gıda, temizlik ve yardım kolileri getiren ekibe teşekkür etti.

Tekin, depremler sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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