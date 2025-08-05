Güney Kore, Temmuz Ayı Sıcaklık Rekoru Kırdı

Güney Kore'de geçen ay, "ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuz ayı" olarak kayda geçti.

Yonhap ajansının haberine göre, merkezi başkent Seul'de bulunan Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) yapılan açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, geçen ay ülke genelinde ortalama sıcaklığın 27,1 derece ölçüldüğü ifade edildi.

Bunun, 1994'te kaydedilen en sıcak temmuz ayı değerinin 0,6 derece altında kaldığı belirtilen açıklamada, bu sıcaklığın ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.