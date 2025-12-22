Güney Kore'nin Rusya'dan Kore Yarımadası'nda barış için yapıcı rol istediği iddia edildi

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve diğer bölgesel konulara ilişkin Rusya ile görüşmeler yaparak Moskova yönetiminden Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasına yönelik yapıcı bir rol üstlenmesini istediği iddia edildi.

Yonhap'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen kaynaklar Güney Kore ve Rusya görüşmesine ilişkin detayları aktardı.

Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgilenen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore nükleer programından sorumlu büyükelçisi Oleg Burmistrov ve diğer ilgili yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gittiği ileri sürüldü.

Görüşmede Güney Kore'nin, Moskova yönetiminden Kore Yarımadası'nda "barışın sağlanmasında" yapıcı bir rol oynamasını istediği öne sürüldü.

Güney Kore'nin 2026'da Kuzey ile diyaloğu yeniden başlatmayı hedeflediği bir dönemde yapılan görüşmenin, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerine dayanarak bölgede barışa katkı sağlayabileceği belirtiliyor.