Güney Kore, Nükleer Silahlardan Arınma Hedefini Vurguladı

Güney Kore, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının ABD ile nihai hedefleri olduğunu bildirdi.

???????Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, başkent Seul'de düzenlenen oturumda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin geleneksel olarak paylaştığı nihai hedeftir." ifadesini kullanan Wi, bu hedefin Kuzey Kore'nin tutumuna bakılmaksızın "değişmeyeceğini" vurguladı.

Wi, Güney Kore'nin, nükleer programların dondurulmasını, azaltılmasını ve son olarak tamamen kaldırılmasını kapsayan üç aşamalı plan kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflediğini söyledi.

Taraflar arasında diyaloğu yeniden başlatmanın önemine işaret eden Wi, güven inşa etme çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore ile Rusya arasında geçen yıl imzalanan ve taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından iki ülke arasında derinleşen askeri bağlar konusundaki endişelerini dile getiren Wi, "Rusya ve Kuzey Kore askeri bir ittifak seviyesine ulaştı. Bu durum özellikle Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerini geliştirdiği dönemde endişe verici." ifadesini kullandı.

Wi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kasımda Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılma olasılığını değerlendirmediklerini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamında ülkeyi ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.