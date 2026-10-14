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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki kimya fabrikası yangınında 7.000 işçi tahliye edildi

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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki kimya fabrikası yangınında 7.000 işçi tahliye edildi
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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yakındaki inşaat alanından yaklaşık 7.000 işçi tahliye edildi. Yangın, 8.000 litre toluen bulunan tankta başladı; tesisteki 12 kişi güvenle tahliye edildi, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SEUL, 14 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan sanayi kenti Ulsan'da çarşamba günü bir kimya fabrikasında çıkan büyük yangın nedeniyle yakınlardaki inşaat alanından yaklaşık 7.000 işçi tahliye edildi.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yangın, yerel saatle 09.41 civarında başkent Seul'ün yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Ulsan'da bulunan bir kimya fabrikasında başladı.

Tesiste çalışan 12 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Habere göre yangın, içinde 8.000 litre toluen bulunan bir açık hava tankında çıktı. Son derece yanıcı bir madde olan toluenin alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki fabrikanın bahçesine sıçradı. Alevlerin yakındaki kimyasal tanklarına da yaklaştığı bildirildi.

Koyu duman ve zehirli gazların çevreyi kaplaması üzerine, yakınlardaki bir petrokimya tesisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 7.000 işçi güvenlik amacıyla tahliye edilirken, çevredeki diğer işletmeler de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ulusal düzeyde yangın seferberliği başlatan itfaiye yetkilileri, çevre kent ve bölgelerden özel itfaiye araçları, helikopterler ve 200'den fazla personeli bölgeye sevk etti.

Öğleden sonra 13.34 sularında kontrol altına alınan yangın, 13.50'de tamamen söndürüldü.

Yetkililer, yangının kesin nedeni ve yol açtığı hasarın boyutu hakkında soruşturma yürütecek.

Kaynak: Xinhua
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