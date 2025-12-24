Haberler

Güney Kore'nin İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Görevi Başarısız Oldu

Güncelleme:
Güney Kore'nin Alcantara Uzay Merkezi'nden fırlatılan Hanbit-Nano uzay aracı, kalkış sonrası bir anormallik nedeniyle fırlatma görevini başaramadı. Olay, 22 Aralık 2025'te gerçekleşti.

SEUL, 24 Aralık (Xinhua) -- Videodan alınan ekran görüntüsünde, Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden fırlatılan Hanbit-Nano görülüyor, 22 Aralık 2025.

Yerel basının salı günü bildirdiğine göre, Güney Kore'nin ilk ticari uzay aracı fırlatma görevi kalkış sonrası meydana gelen bir anormallik nedeniyle başarısız oldu. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
