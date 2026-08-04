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Seul'de Tarihi Sıcaklık Uyarısı

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması beklenirken, kentte ilk kez en yüksek seviyede sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. 15 Mayıs'tan bu yana 2 kişi yaşamını yitirdi, 185 kişi hastalandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülürken kentte ilk kez en yüksek seviyedeki sıcaklık uyarısı verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul'de 15 Mayıs'tan bu yana 2 kişinin ölümüne neden olan sıcaklıklar, kentte etkisini sürdürüyor.

Gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması öngörülen kentin güneydoğu ve güneybatısındaki 11 bölge için en yüksek seviye uyarı yayımlandı.

Ülkenin sıcaklık uyarı sistemine 1 Haziran'da dahil edilen "ciddi sıcak hava dalgası" seviyesi, Seul için ilk kez ilan edilmiş oldu.

Seul genelinde 15 Mayıs'tan bu yana aşırı sıcaklara bağlı hastalıklara yakalananların sayısı dün 18 kişinin rahatsızlanmasıyla 185'e yükseldi.

Kent genelinde sosyal tesisler gibi yaklaşık 4 bin nokta, sıcak havaya karşı sığınak olarak belirlendi.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara dışarıda bulunmamaları, serin yerlerde dinlenmeleri, bol bol su içmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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