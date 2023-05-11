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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araçta 4 kişinin cesedi bulundu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araçta 4 kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde, araçta 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde, araçta 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, polis, başkentin 32 kilometre güneyindeki alt geçitte şüpheli araç tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, araçta kırık cep telefonları ile biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edildi.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda söz konusu kişilerin internet ortamında tanışmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Güney Kore Tragger Seul Güncel Haberler

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