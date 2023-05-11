Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araçta 4 kişinin cesedi bulundu
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde, araçta 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde, araçta 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, polis, başkentin 32 kilometre güneyindeki alt geçitte şüpheli araç tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, araçta kırık cep telefonları ile biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edildi.
İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda söz konusu kişilerin internet ortamında tanışmış olabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel