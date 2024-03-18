Üye Girişi
Haberler

Güney Kore, Netflix'e adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle soruşturma açtı

Güncelleme:

Güney Kore, ülke içinde 11 milyon abonesi olan dijital platform Netflix'e "kullanıcılarının üyeliğinin erken iptalini zorlaştırmak ve fatura dönemi içerisindeki üyelik iptal süreci hakkında kullanıcıları yeterli bilgilendirmemek" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu Netflix'in başkent Seul'daki binasına müfettiş yolladı.

Güney Kore, küresel dijital yayın platformu Netflix'e, "abonelik iptali konusunda kullanıcılarına adaletsiz davrandığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.

BİNAYA MÜFETTİŞ YOLLADI

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (SKFTC), kullanım şartları ve abonelik iptal şartlarını belirleyen diğer belgeleri teslim almak üzere, Netflix'in başkent Seul'daki binasına müfettiş yolladı.

"ÜYELİK İPTALİYLE İLGİLİ YETERLİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI"

Netflix, "kullanıcılarının üyeliğinin erken iptalini zorlaştırmak ve fatura dönemi içerisindeki üyelik iptal süreci hakkında kullanıcıları yeterli bilgilendirmemek" ile suçlanıyor.

4 MİLYON ABONELİ WAVVE DE İNCELENİYOR

Güney Kore İletişim Komisyonunun verilerine göre, Netflix 11 milyonu aşkın abonesiyle ülkedeki aylık kullanıcı sayısı en yüksek olan dijital platformken, soruşturma kapsamında incelenen bir diğer dijital platform olan Wavve ise 4 milyon civarındaki abonesiyle 4'üncü sırada yer alıyor. Netflix Şubat 2022'de "adaletsiz abonelik uygulamaları" nedeniyle Güney Kore'de para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kore Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title