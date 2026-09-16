Güney Kore mahkemesinden Kuzey Kore'ye 32,5 milyon dolar tazminat kararı

Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin 2020'de iki ülke arasındaki irtibat bürosunu yıkması nedeniyle Seul yönetimine 32,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore'nin irtibat bürosunu yıkmasının ardından Güney Kore hükümetinin Haziran 2023'te açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Pyongyang yönetiminin, davada talep edilen 32,5 milyon dolarlık tazminatın tamamını Güney Kore'ye ödemesine hükmetti.

Öte yandan uzmanlar, Kuzey Kore'nin tazminatı ödemesini sağlayacak herhangi bir yaptırım mekanizmasının bulunmadığını belirtiyor.

Kuzey Kore, iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Eylül 2018'de açılan ortak irtibat bürosunu 16 Haziran 2020'de yıkmıştı.

Pyongyang yönetimi, söz konusu adımı Güney Kore'nin, Kuzey Koreli sığınmacıların sınırın ötesine Kuzey Kore karşıtı broşürler göndermesini engellememesine tepki olarak atmıştı.

Kaynak: AA